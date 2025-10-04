Habertürk
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 3 Ekim 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 3 Ekim 2025: Dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı kim birinci oldu?

        Cuma akşamı ekrana gelen yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. 3 Ekim Cuma günü yayınlanan yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Dün akşam Aşk ve Gözyaşı, Arka Sokaklar gibi dizilerle birlikte MasterChef yarışması ekrana geldi. Total, AB sıralamasında her gün bir önceki günün sıralaması belli olur. Peki Dünün reyting sonuçlarına göre Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Aşk ve Gözyaşı kim birinci oldu? İşte, reyting sonuçları sıralaması

        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 08:52 Güncelleme: 04.10.2025 - 08:52
        3 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında yine yoğun bir reyting yarışı yaşandı. Dün akşam ekrana gelen sinema filmleri ve yarışma programları izleyicilerin ilgisini çekerken, bazı yapımlar reyting listelerinde zirveye yerleşece. Gün sonunda açıklanan reyting sonuçları ile Totalİ AB sıralaması belli olacak. İşte, 3 Ekim Cuma gününe ait reyting sonuçları detayları

        REYTİNG SONUÇLARI 3 EKİM 2025

        Reyting sonuçları birincisi gün içinde açıklanacak ve Total, AB sıralaması belli olacak.

        GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        26 Eylül 2025 reyting sonuçlarına göre Total grubunda günün galibi Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti oldu.

        AB grubunda da Kızılcık Şerbeti zirvede yer alırken, MasterChef Türkiye üçüncü sıraya oturdu.

        ABC1 grubunda da tablo değişmedi. Kızılcık Şerbeti birinci olurken, MasterChef Türkiye ilk üçte yer aldı.

        26 EYLÜL 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Arka Sokaklar – Kanal D

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Esra Erol’da – ATV

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        MasterChef Türkiye – TV8

        Arka Sokaklar (Özet) – Kanal D

        Show Ana Haber – Show TV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Aşk ve Gözyaşı – ATV

