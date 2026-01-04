Dünün reyting sonuçları bekleniyor! 3 Ocak 2026 AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti?
Dünün reyting sonuçları 3 Ocak 2026 Cumartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Aile Arasında, Kanal D'de Düşüş, Star TV'de Münaşaka ve ATV'de Exodus: Tanrılar ve Krallar filmleri yayınlandı. Now TV'de Çifte Milyon ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de ise yılbaşı haftası olması nedeniyle Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Peki, reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 3 Ocak 2026 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...
3 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
3 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11:00’den sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
