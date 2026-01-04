Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 3 Ocak 2026: Çifte Milyon, Survivor Ünlüler - Gönüllüler… AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları bekleniyor! 3 Ocak 2026 AB ve Total sıralaması ile reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti?

        Dünün reyting sonuçları 3 Ocak 2026 Cumartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Aile Arasında, Kanal D'de Düşüş, Star TV'de Münaşaka ve ATV'de Exodus: Tanrılar ve Krallar filmleri yayınlandı. Now TV'de Çifte Milyon ve TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de ise yılbaşı haftası olması nedeniyle Gönül Dağı dizisinin tekrar bölümü ekrana geldi. Peki, reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 3 Ocak 2026 reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

        Giriş: 04.01.2026 - 08:24 Güncelleme: 04.01.2026 - 08:24
        1

        Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak kıyasıya için yarıştı. 3 Ocak Cumartesi akşamı Çifte Milyon ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmaları yeni bölümleriyle ekrana geldi. Diğer kanallarda ise Aile Arasında, Düşüş, Münaşaka ve Exodus: Tanrılar ve Krallar filmleri yayınlandı. Gönül Dağı dizisi ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 3 Ocak 2026 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

        2

        3 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        3 Ocak 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11:00’den sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

        3

        3 OCAK 2026 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        3 OCAK 2026 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
