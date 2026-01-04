Dün yayınlanan yapımlar günün birincisi olmak kıyasıya için yarıştı. 3 Ocak Cumartesi akşamı Çifte Milyon ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmaları yeni bölümleriyle ekrana geldi. Diğer kanallarda ise Aile Arasında, Düşüş, Münaşaka ve Exodus: Tanrılar ve Krallar filmleri yayınlandı. Gönül Dağı dizisi ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 3 Ocak 2026 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…