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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 4 ARALIK 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla...

        Reyting sonuçları 4 Aralık 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 4 Aralık 2024 Çarşamba sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef Türkiye yapımları yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 4 Aralık 2024 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 07:23 Güncelleme: 05.12.2024 - 07:23
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 4 Aralık Çarşamba akşamı Sandık Kokusu, Annem Ankara, Sahipsizler, Kuruluş Osman, Leyla: Hayat... Aşk.. Adalet... dizileri ile Sen Türkülerini Söyle ve MasterChef Türkiye programları ekranlara geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 4 Aralık 2024 Çarşamba reyting birincisi…

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        4 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        4 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        4 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

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        4 ARALIK 2024 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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