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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 6 Haziran 2024 Perşembe dünün AB ve total reyting sıralaması: Aldatmak ve Survivor All Star

        Reyting sonuçları açıklanıyor... 6 Haziran AB ve total reyting sonuçları sıralaması

        Reyting sonuçları, 6 Haziran Perşembe günü yayınlanan yapımlar arasından belirleniyor. Gün içinde birçok dizi, ana haber bülteni ve program yayınlandı. Dün akşam Aldatmak dizisi finalinin yanı sıra Survivor All Star seyircisi ile buluştu. İşte, 6 Haziran 2024 Perşembe reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2024 - 08:25 Güncelleme: 07.06.2024 - 08:25
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        Dün akşam televizyon ekranlarına gelen yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haber bültenlerinin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 6 Haziran 2024 Perşembe gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

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        6 HAZİRAN 2024 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 6 Haziran Perşembe gününe ilişkin AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        6 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

        1- Bahar - SHOW TV

        2- İtalya - Türkiye Hazırlık Karşılaşması - TRT Spor

        3- Mehmed Fetihler Sultanı - TRT 1

        4- Bahar (Özet) - SHOW TV

        5- Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber - NOW

        6- Survivor All Star - TV8

        7- Müge Anlı ile Tatlı Sert - ATV

        8- Mehmed Fetihler Sultanı (Özet) - TRT 1

        9- Zuhal Topal'la Yemekteyiz - TV8

        10- Esra Erol'da - ATV

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