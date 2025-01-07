Reyting sonuçları 6 Ocak 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dünün reyting sonuçları ile 6 Ocak Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Yılbaşı nedeniyle çekimlere ara verildiğinden dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Dün akşam kuşağında Show TV'de Güldür Güldür Show, Kanal D'de Uzak Şehir, Now TV'de Kızıl Goncalar, ATV'de Zembilli, TRT 1'de Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Star TV'de Oh Olsun filmi filmseverlerle buluşurken TV8'de Survivor yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 6 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...
Yılbaşı nedeniyle çekimlere ara verildi. Bu sebeple dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. 6 Ocak Pazartesi akşamı Güldür Güldür Show, Uzak Şehir, Kızıl Goncalar, Zembilli, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi tekrar bölümüyle ekranlara geldi. Öte yandan Oh Olsun filmi ve Survivor programı izleyici karşısına çıktı. Peki AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 6 Ocak 2025 Reyting sonuçları tablosu...
6 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
6 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.
6 OCAK 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI