Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Dün akşam yarışma programı, dizi ve haber bültenleri izleyiciyle buluştu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise ABC1, AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki Reyting sonuçları 6 Şubat 2026 açıklandı mı? Dün en çok ne izlendi, hangi yapım birinci oldu?