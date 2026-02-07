Reyting sonuçları 6 Şubat 2026: Dün en çok ne izlendi, hangi yapım birinci oldu?
Televizyon ekranlarında yayınlanan yapımlar reyting sonuçlarına göre birinci gelmek için yarışıyor. Dünün AB ve Total sıralaması bu sebeple araştırılıyor. İzleyiciler özellikle hangi programın reytinglerde zirveye çıktığını merak ediyor. Dün akşam Star TV ekranlarında Tatlı Dillim, TRT1'de Taşacak Bu Deniz, Show TV ekranlarında ise Kızılcık Şerbeti yeni bölümü, TV8 ekranlarında da Survivor 2026 yayınlandı. Peki dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu? İşte 6 Şubat 2026 Cuma reyting sonuçları…
Reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. Dün akşam yarışma programı, dizi ve haber bültenleri izleyiciyle buluştu. İzledikleri yapımların akıbetini merak eden seyirciler ise ABC1, AB ve Total sıralaması için arama motorlarına yöneldi. Peki Reyting sonuçları 6 Şubat 2026 açıklandı mı? Dün en çok ne izlendi, hangi yapım birinci oldu?
REYTİNG SONUÇLARI 6 ŞUBAT 2026
Reyting sonuçları gün içinde açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNGLER NASILDI?
30 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandı.
Total grubunda “Taşacak Bu Deniz” zirvede yer aldı. “Taşacak Bu Deniz (Özeti)” ikinci sıraya yerleşirken, “Kızılcık Şerbeti” ise üçüncü sırada yer aldı.
AB grubunda da “Taşacak Bu Deniz” birinci sırada yer aldı. “Taşacak Bu Deniz (Özeti)” ikinci sırada, “Kızılcık Şerbeti” ise 3. sıraya yerleşti.
ABC kategorisinde de “Taşacak Bu Deniz” birinci oldu. “Taşacak Bu Deniz (Özeti)” ikinci sıraya yerleşirken, “Kızılcık Şerbeti” üçüncü oldu.
30 OCAK 2026 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Arka Sokaklar – Kanal D
Esra Erol’da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Gelin – Kanal 7