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Reyting sonuçları bekleniyor! 7 Nisan dünün reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu?

Dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım, televizyon seyircileri tarafından takip ediliyor. 7 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını, Ateş Kuşları ve Barbaros Hayreddin gibi yapımlar TOTAL ve AB reyting sıralamasında birinci olmak için mücadele etti. İşte, ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 8 Nisan Cuma dünün reyting sonuçları...

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  • REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN 2023 Cuma | Dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

    Dünün reyting sonuçları diziseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 7 Nisan Cuma günü ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programları dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için kıyasıya rakabet etti. 7 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen Ateş Kuşları, Barbaros Hayreddin, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yapımlarının Total ve AB reyting sıralaması merak konusu oldu. İşte, 7 Nisan Cuma dünün reyting sonuçları...
  • REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN 2023 Cuma | Dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

    7 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    7 Nisan Cuma akşamı ekran gelen yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
  • REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN 2023 Cuma | Dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

    7 NİSAN AB REYTİNG SONUÇLARI

    7 Nisan Total ve AB sıralaması geldiğinde haberimizde yer alacak.
  • REYTİNG SONUÇLARI 7 NİSAN 2023 Cuma | Dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

    GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

    31 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    YALI ÇAPKINI

    KIZILCIK ŞERBETİ

    ATEŞ KUŞLARI

    YALI ÇAPINI (ÖZET)

    ATV ANA HABER

    ESRA EROL'DA

    SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)

    PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR

    MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    YILDIZ DE BANA

    31 MART AB REYTİNG SONUÇLARI

    KIZILCIK ŞERBETİ

    YALI ÇAPKINI

    KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)

    SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    YALI ÇAPINI (ÖZET)

    ATEŞ KUŞLARI

    MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    ESRA EROL'DA

    ATV ANA HABER

     

    RAMAZAN SEVİNCİ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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