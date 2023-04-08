Dünün reyting sonuçları diziseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 7 Nisan Cuma günü ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programları dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için kıyasıya rakabet etti. 7 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen Ateş Kuşları, Barbaros Hayreddin, Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını yapımlarının Total ve AB reyting sıralaması merak konusu oldu. İşte, 7 Nisan Cuma dünün reyting sonuçları...