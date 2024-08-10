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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Ağustos 2024: Cuma günü en çok ne izlendi? Dün hangi yapım AB ve totalde birinci oldu?

        9 Ağustos reyting sonuçları açıklanıyor! Cuma günü en çok ne izlendi?

        Cuma günü televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluştu. Bazıları reytinglerde birinci olurken, kimi program da reyting sırlamasına giremedi. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 9 Ağustos Cuma total ve AB reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 08:32 Güncelleme: 10.08.2024 - 08:32
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        Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Cuma günü en çok ne izlendi? İşte, 9 Ağustos Cuma dün AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...

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        9 AĞUSTOS 2024 CUMA TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        9 AĞUSTOS 2024 CUMA AB REYTİNG SONUÇLARI

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