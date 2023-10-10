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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI | 9 Ekim 2023 dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 9 Ekim dünün reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları diziseverler tarafından heyecanla bekleniyor. 9 Ekim Pazartesi günü ekrana gelen dizi, film, yarışma ve haber programları dünün reyting sonuçlarında birinci sırada yer almak için kıyasıya rakabet etti. 9 Ekim akşamı ekrana gelen; Güldür Güldür Show, Ömer, Safir, Hıçkırık, Ailecek Şaşkınız ve MasterChef All Star yapımlarının Total ve AB reyting sıralaması merak konusu oldu. İşte, 9 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 07:56 Güncelleme: 10.10.2023 - 07:56
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        Dünün reyting sonuçlarına göre ilk sırada yer alan yapım, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 9 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen; Güldür Güldür Show, Ömer, Safir, Hıçkırık, Ailecek Şaşkınız ve MasterChef All Star yapımları gibi yapımlar TOTAL ve AB reyting sıralamasında birinci olmak için mücadele verdi. İşte, ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 9 Ekim 2023 Pazartesi dünün reyting sonuçları...

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        9 EKİM DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        9 Ekim Pazartesi akşamı ekran gelen yapımların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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        GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        2 Ekim reyting sonuçlarına göre Total'de 1.sırada ATV'de ’de izleyiciyle buluşan “Müge Anlı ile Tatlı Sert”, 2. sırada ATV’de yayınlanan “Esra Erol'da”, 3.sırada “Masterchef Türkiye All Star” yer aldı.

        AB reyting sıralamasında ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Ömer”, 3.sırada “Bambaşka Biri” yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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