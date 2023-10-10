REYTİNG SONUÇLARI | 9 Ekim 2023 dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI | 9 Ekim 2023 dünün reyting sonuçlarına göre TOTAL ve AB reyting sıralamasında hangi yapım birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçlarına göre ilk sırada yer alan yapım, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 9 Ekim Pazartesi akşamı ekrana gelen; Güldür Güldür Show, Ömer, Safir, Hıçkırık, Ailecek Şaşkınız ve MasterChef All Star yapımları gibi yapımlar TOTAL ve AB reyting sıralamasında birinci olmak için mücadele verdi. İşte, ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 9 Ekim 2023 Pazartesi dünün reyting sonuçları...