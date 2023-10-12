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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları açıklandı! 11 Ekim Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları açıklandı! 11 Ekim AB ve Total reyting sonuçları

        Dünün reyting sonuçları 11 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen; Aile (Tekrar), Adım Farah, Kuruluş Osman, Dönence (Final), Çöp Adam (Final), Benim Güzel Ailem yapımları ile belirleniyor. Gözler reyting mücadelesine çevrildi. İşte 11 Ekim Çarşamba reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 10:05 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:05
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        Dünün reyting sonuçları izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. 11 Ekim Çarşamba akşamı ekrana gelen; Aile (Tekrar), Adım Farah, Kuruluş Osman, Dönence (Final), Çöp Adam (Final), Benim Güzel Ailem yapımları reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için mücadele verdi. İşte 11 Ekim 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması hakkında merak edilenler...

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        11 EKİM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        KURULUS OSMAN
        MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
        ESRA EROL'DA
        MUGE ANLI ILE TATLI SERT
        KURULUS OSMAN (OZET)
        ATV ANA HABER
        SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
        KANAL D ANA HABER
        ADIM FARAH
        SHOW ANA HABER
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        11 EKİM AB REYTİNG SONUÇLARI

        MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
        KURULUS OSMAN
        MUGE ANLI ILE TATLI SERT
        SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
        KANAL D ANA HABER
        KURULUS OSMAN (OZET)
        ESRA EROL'DA
        ADIM FARAH
        COP ADAM
        MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET
        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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