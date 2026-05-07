        6 Mayıs 2026 Çarşamba reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Gün boyunca ekrana gelen dizi, yarışma ve programların Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki performansı merak edilirken, gecenin en çok izlenen yapımı da gündemde yer aldı. "6 Mayıs reyting sonuçlarında hangi yapım birinci oldu?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor. Peki, 6 Mayıs Çarşamba dün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci? İşte detaylar…

        Giriş: 07 Mayıs 2026 - 08:30 Güncelleme:
        Televizyon ekranlarında 6 Mayıs Çarşamba günü yayınlanan yapımların reyting sıralaması belli oldu. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde oluşan listeye göre günün en çok izlenen programları araştırılırken, reyting sonuçlarında yaşanan değişimler dikkat çekti. İşte 6 Mayıs 2026 Çarşamba reyting sonuçlarına ilişkin detaylar…

        6 MAYIS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        6 Mayıs Çarşamba akşamı televizyon ekranlarında farklı türlerde yapımlar izleyiciyle buluştu. ATV’de Kuruluş Orhan, TV8’de Survivor, Kanal D’de Eşref Rüya ve NOW TV’de Yeraltı yeni bölümleriyle yayınlandı. Günün ardından Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralamaları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı.

        6 MAYIS 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 YERALTI NOW
        2 BAYERN MUNICH-PARIS SAINT GERMAIN UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1
        3 ESREF RUYA KANAL D
        4 ESRA EROL'DA ATV
        5 YERALTI (OZET) NOW
        6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        7 SURVIVOR TV8
        8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        9 ATV ANA HABER ATV
        10 KURULUS ORHAN ATV
        6 MAYIS 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 YERALTI NOW
        2 BAYERN MUNICH-PARIS SAINT GERMAIN UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1
        3 ESREF RUYA KANAL D
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        5 YERALTI (OZET) NOW
        6 ESREF RUYA (OZET) KANAL D
        7 SURVIVOR TV8
        8 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        9 ESRA EROL'DA ATV
        10 KURULUS ORHAN ATV
        6 MAYIS 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1 YERALTI NOW
        2 BAYERN MUNICH-PARIS SAINT GERMAIN UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1
        3 ESREF RUYA KANAL D
        4 YERALTI (OZET) NOW
        5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        6 ESRA EROL'DA ATV
        7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        8 SURVIVOR TV8
        9 ESREF RUYA (OZET) KANAL D
        10 KURULUS ORHAN ATV
        "İran-ABD anlaşması yakın" iddiasına yalanlama
        İran Savaşı, Asya kıtasını daha çok Çin'e bağlıyor
        WP: İran ABD'nin açıkladığından çok daha fazla hedefi vurdu
        Kenan Yıldız'a Real Madrid kancası!
        Adana'da akıllara kazınan sahne gerçek oldu
        9 günlük tatil Bodrum'a yaradı
        Caretta carettalara "kırmızı ışık"
        Apple bu modeli kullanan iPhone sahiplerine tazminat ödeyebilir
        Ergin Ataman çılgına döndü!
        Bu kasabada nüfusun yüzde 60’ı yer altında yaşıyor
        Epstein'in yazdığı iddia edilen "intihar notu" paylaşıldı
        "Yolyemezler Çetesi" iddianamesi tamam!
        Tuzlu kahve aslında reddetmek demekmiş!
        Borçlara yapılandırma yerine tecil
        Pakize teyze ile Kukuli'nin duygulandıran dostluğu!
        Alcatraz’dan kaçan üç mahkûmun akıbeti hâlâ bilinmiyor
        Eski sevgilisini övdü
        "Yanlışı kınamak hakkım"
        "Görüşmeye devam ediyoruz"
        Aynadaki yabancıyı gösteriyor
