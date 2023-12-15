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        Haberler Televizyon Reyting sonuçları dünün sıralaması: 14 Aralık 2023 Perşembe AB ve Total reyting sonuçları

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 14 Aralık 2023 Perşembe dünün AB ve Total reyting sonuçları

        Reyting sonuçları her gün bir önceki günün yapımlarına göre belirleniyor. 14 Aralık Perşembe günü ekranlara gelen Aldatmak, Hudutsuz Sevda, Sakla Beni, Kendi Düşen Ağlamaz ve MasterChef Türkiye reyting birincisi olmak için rekabet etti. İşte, 14 Aralık 2023 Perşembe dünün AB ve total reyting sonuçlarına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 09:15 Güncelleme: 15.12.2023 - 09:15
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        Reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Dün akşam birçok dizi ve program reytinglerde ilk sıralarda yer alabilmek için yarıştı. Reyting sonuçlarına göre AB ve total sıralamasını sizler için bir araya getirdik. İşte, 14 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...

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        14 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        14 ARALIK 2023 AB REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün reyting sıralaması belli olduğunda haberimize eklenecek.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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