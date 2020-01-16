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HaberlerFutbol

Ricardo Rodriguez Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe sol bek transferinde de mutlu sona ulaştı. İtalyan basını, Ricardo Rodriguez'in sarı-lacivertlilerle el sıkıştını duyurdu

Fenerbahçe

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek mevkisine de takviyeyi gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, uzun süredir peşinde olduğu Milan'da forma giyen Ricardo Rodriguez ile her konuda anlaşmaya vardı. Sky Sports Italia'nın ünlü muhabiri Di Marzio'nun aktardığı habere göre; Milan ve Fenerbahçe, 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun bulunduğu kiralama anlaşması üzerinden büyük ölçüde anlaştı. Fenerbahçe ve Milan yetkililerinin son detayları görüşmek üzere bir toplantı yapacakları ve sonrasında İsviçreli oyuncunun sarı-lacivertli formayı giymek üzere yola çıkacağı kaydedildi.

PSV'Yİ REDDETTİ

Hollanda ekibi PSV'nin de Fenerbahçe'yle aynı miktarda teklifte bulunduğunun altı çizilirken oyuncunun son kararının sarı-lacivertliler olduğu ifade edildi.

 

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