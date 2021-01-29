Ricardo Sa Pinto: Bir iki pozisyonu gole çevirmeliydik

Pinto, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak maça iyi başladıklarını ve özellikle ilk 5 dakikada üst düzey oynadıklarını söyledi.

Maçın ilk yarısında oyunu kontrol ettiklerini aktaran Pinto, şu ifadeleri kullandı:

"Pozisyon buldukça iyi oynadık. Defansif olarak da iyi organize olmuştuk. Rakibimizin bireysel olarak çok iyi oyuncuları olduğunu biliyorduk ve bunların her an bize zarar verebileceğinin farkındaydık. İlk yarıda çok iyi kapattık. Ceza sahamıza gelemediler ve tek pozisyonları bile olmadı. İlk yarıda çok net 4 pozisyonumuz vardı. En azından 1-2'sini gole çevirmeliydik. Onu yapsak maç çok farklı olabilirdi. İkinci yarıda da gol bulmak istedik ama olmadı, beceremedik. İkinci yarının hemen başında pozisyon üretmeye başladık. Dicko ile top direğin yanından geçti. Onlar ise bulduğu ilk pozisyonu gole çevirdi. Ofsaytları saymıyorum çünkü onlar pozisyon sayılmaz. Yediğimiz gol bize zarar verdi. Aslında gol yemeyi de hak etmemiştik."

Portekizli teknik adam, yedikleri golün ardından takım olarak reaksiyon gösterdiklerini anlatarak, "Beraberlik golünü bulmaya çalıştık ama son vuruşlar iyi olmadı. Son 20 metrede iyi kararlar alamadık. Dicko yalnız kaldığı için Kenan'ı oyuna aldık. Bilal'i oyuna alarak oyunu genişletelim istedik. Sistemi sonra değiştirdik. Ofansif oynamaya çalışırken, 2. golü yedik. Bu da bizi oyundan düşürdü. Buna rağmen kazanmak istiyordu takım ve bunun için mücadele ediyordu. Rakibimizin defansımızın arkasına oynayacağını biliyorduk. Ceza sahası dışında bunu iyi kontrol ettik ama aynı şeyi ceza sahası içerisinde sağlayamadık. Oyuncularım maçı kazanmak istiyordu, bu isteği sahaya yansıttılar. O yüzden oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu maçta güzel şeyler gördüm, bu da gelecek açısından umut verici." değerlendirmesinde bulundu.

Pinto, oyun sistemiyle ilgili bir soru üzerine, yeni gelip hemen sistem değişikliğine gitmek istemediğini ancak alternatif bir sistem geliştirmek istediklerini, Galatasaray karşısında da zaman zaman bu noktada denemeler yaptıklarını kaydetti.

Ricardo Sa Pinto, transfer çalışmalarıyla ilgili de "Yeni oyuncular bekliyoruz. Bunlar bizim için çözüm yolu olacak. Bugün mesela atak için sadece Kenan vardı elimizde. O yüzden daha çok seçeneğimiz olmalı. Bugünleri bir daha yaşamamak için. Sakatlık veya ceza durumunda seçeneğimizin olması gerekiyor." şeklinde konuştu.