Richard E. Grant: Ondan başkasına âşık olmayı hayal bile edemem

Gerçek adıyla Richard Grant Esterhuysen, 1957'de Swaziland'da dünyaya geldi. İlk filmi 'Withnail' ile 1987'de oyunculuğa başladı. Ardından 'Can You Ever Forgive Me?' ile dikkat çekti. Ardından da 'Warlock', 'Henry ve June', 'Bram Stoker'dan 'Drakula', 'Masumiyet Çağı', 'Gosford Park' gibi yapımlarda oynadı.

'Star Wars: The Rise of Skywalker' ve 'Taht Oyunları' da onun rol aldığı yapımlardan bazıları. Richard E. Grant, aynı zamanda sunucu ve seslendirme sanatçısı olarak da biliniyor.

Richard Grant'in en çok bilinen karakterlerinden biri de 'Game of Thrones' (Taht Oyunları) altıncı sezonunda canlandırdığı 'Izembaro'.

Fotoğraflar: Avalon, X