O dönem New York'ta yaşayan ve oyuncu olmaya çalışan gençlerin yaşadıkları hakkında çarpıcı sözler sarf eden Gere, "New York'ta kimse para kazanamıyordu. Maalesef açlık normal bir durumdu. Aç olmak, birçok insan için yaşamın sıradan gerçeklerinden biriydi ama özellikle de serüvenlerine New York'ta başlayan oyuncular için...." ifadelerini kullandı.