Konuyla ilgili konuşan Richard Gere, "1970'lerde kariyerinin başındaki bir genç oyuncu adayı olarak açlıktan ölüyordum. Şanslıydım ki iş bulabiliyordum. Broadway yapımlarında da Broadway dışı yapımlarda da sahneye çıkıyordum ama o zamanlar para kazanamayan öyle çok oyuncu vardı ki..." dedi.