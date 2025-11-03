Habertürk
        Haberler Dünyadan Ricky Gervais'ın 'bıçaklama' temalı afişleri tartışma çıkardı

        Ricky Gervais'ın 'bıçaklama' temalı afişleri tartışma çıkardı

        Komedyen Ricky Gervais, Londra'da artan bıçaklama olaylarına tepki olarak kendi markasının reklamı için 'Londra'ya hoş geldin. Bıçak koruma yeleği giymeyi unutma' yazılı afişlerinin ulaşım yetkilileri tarafından reddedildiğini açıkladı. Bu açıklamadan bir gün sonra Londra metrosunda 11 kişi bıçaklandı

        Giriş: 03.11.2025 - 11:06 Güncelleme: 03.11.2025 - 11:17
        Afişleri tartışma çıkardı
        İngiliz oyuncu Ricky Gervais, kendi markasının reklam afişlerinde Londra'da artan bıçaklama olaylarına göndermede bulunduğu; 'Londra'ya hoş geldin. Bıçak koruma yeleğini unutma', 'Hayatın tadını çıkar, birazdan öldürüleceksin' yazılı afişler hazırladı. 64 yaşındaki Gervais, metro istasyonları için hazırladığı afişlerin reddedildiğini söyledi.

        Ricky Gervais, reddedilen afişlerini sosyal medyada paylaştı. Komedyen, Londra'da şehir ulaşımının büyük bir bölümünden sorumlu olan yerel yönetim organı TFL'yi kastederek, mesajında; "Hayır dediler" başlığını kullandı. Pek çok kişi, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın, son dönemde şehirde artan bıçaklama olaylarını eleştiren afişleri yasakladığını düşünerek tepki gösterdi.

        Ulaşımdan sorumlu TFL yetkilileri, Ricky Gervais'ın, Londra'nın bıçaklı suçlarla ilgili sorununu vurgulayan reklamını, şehrin ulaşım ağında yayınlanmak üzere onaya sunmadığını açıkladı.

        Gervais'ın sosyal medya paylaşımlarının zamanlaması, bıçaklı şiddete ilişkin Londra kamuoyunun artan endişesiyle aynı zamana denk geldi. Paylaşımlardan sadece bir gün sonra, Doncaster'dan Londra King's Cross'a giden bir yüksek hızlı trende iki kişi, 11 yolcuyu bıçakladı. 9 kişi, hayati tehlike arz eden yaralarla hastaneye kaldırılırken 4'ü taburcu edildi.

        Yaralanan 2 kişinin hayati tehlikesinin devam ettiği açıklandı. Polis, olayla ilgili tutuklanan kişilerin 32 yaşında siyahi bir İngiliz vatandaşı ve 35 yaşında Karayip kökenli bir İngiliz vatandaşı olduğunu tespit etti. Terörle mücadele polisinin başlangıçta soruşturmayı desteklemesine rağmen olayın terörle bağlantılı olduğuna dair hiçbir belirti olmadığı belirtildi.

