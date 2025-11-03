Ricky Gervais'ın 'bıçaklama' temalı afişleri tartışma çıkardı

İngiliz oyuncu Ricky Gervais, kendi markasının reklam afişlerinde Londra'da artan bıçaklama olaylarına göndermede bulunduğu; 'Londra'ya hoş geldin. Bıçak koruma yeleğini unutma', 'Hayatın tadını çıkar, birazdan öldürüleceksin' yazılı afişler hazırladı. 64 yaşındaki Gervais, metro istasyonları için hazırladığı afişlerin reddedildiğini söyledi.

Ricky Gervais, reddedilen afişlerini sosyal medyada paylaştı. Komedyen, Londra'da şehir ulaşımının büyük bir bölümünden sorumlu olan yerel yönetim organı TFL'yi kastederek, mesajında; "Hayır dediler" başlığını kullandı. Pek çok kişi, Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın, son dönemde şehirde artan bıçaklama olaylarını eleştiren afişleri yasakladığını düşünerek tepki gösterdi.

Ulaşımdan sorumlu TFL yetkilileri, Ricky Gervais'ın, Londra'nın bıçaklı suçlarla ilgili sorununu vurgulayan reklamını, şehrin ulaşım ağında yayınlanmak üzere onaya sunmadığını açıkladı.

Gervais'ın sosyal medya paylaşımlarının zamanlaması, bıçaklı şiddete ilişkin Londra kamuoyunun artan endişesiyle aynı zamana denk geldi. Paylaşımlardan sadece bir gün sonra, Doncaster'dan Londra King's Cross'a giden bir yüksek hızlı trende iki kişi, 11 yolcuyu bıçakladı. 9 kişi, hayati tehlike arz eden yaralarla hastaneye kaldırılırken 4'ü taburcu edildi.