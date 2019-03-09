Rıdvan Dilmen'in NTV'deki yorumları şöyle:
"Bir Çinli olsam, 'Burada güzel maç var' deseler gelirim. 'Kim kiminle oynuyor?' diye sorarım. 'Turuncu takımla, beyaz takım arasında puan farkı 26' derler. Devre arasında da derim ki; '26 puan normal'. Bir çınar için dramatik durum."
"Eljif'in oynaması, 'aman bu Caiçara var ya bizi mahveder' hamlesi. Müthiş de bir Tolgay sevdası var. Tolgay kötü oyuncu değil ama cankurtaran da değil."
"Ben oynamıyorum, izliyorum ama top İrfan Can'a gelince ben yana çekeceğini biliyorum, Tolgay sen de biliyorsun. Bir kere de çekmedi, iki kez çekti."
"İlk yarının son 20 dakikası bir antrenman maçına döndü. Fenerbahçe için üzülüyorum, Başakşehir'i kutluyorum."
"Soldado ile Jailson'un adını duymadık, yok oldular. Miha Zajc da oyunda yok. Yanlış taktik ve yanlış oyuncularla oynayan bir Fenerbahçe var."
"Fenerbahçe, bugün önemli 1 puan kaybetti. Artık her puanın önemi var. Öyle bir yere geldik."
"Galatasaray, Antalyaspor'u yense bile puan farkı 8 olacak. Kalan 9 maçın 5'ini iç sahada oynayacaklar."
"Son sözü Fenerbahçe söyleyebilirdi. Zajc atabilirdi golü ama Napoleoni attı ve son sözü Başakşehir söyledi."
"Emre Belözoğlu'nu kontrol edebilmek kolay mıdır? Değildir. O kadar oynamayan Adebayor'u son dakikalarda almak kolay mı? Değildir. 17 galibiyetinin 13'ünde gol yemeyen bir takımdan bahsediyoruz. 25 maçta 12 gol yediler."
"Robinho, Başakşehir'e 2 milyon Euro'ya geldi. Fenerbahçe ile Galatasaray, 2 milyon harcamadı mı? E, niye Robinho'yu almadınız o zaman?"
"Aykut Kocaman’ın geçen seneki Fenerbahçe’si kompakt, pres yapan, takım gibi takımdı. Şu an ne oynadığı belli olmayan bir Fenerbahçe var."
"Türkiye'nin gerçekten en büyük futbolcularından birisi Emre. 35 yaşında bir futbolcudan bahsediyoruz. Saha içinde bir antrenör gibi."
"Ersun Yanal, 'Zaten kaybediyorum maçı. Caicara atak yapsın isterse' dedi ve Mehmet Ekici'yi aldı oyuna. Beşiktaş maçında da hücum oyuncularını oyuna aldı. 3-0'dan 3-3'e geldi. Bugün de hücumcuları aldıktan sonra 1-0'dan sonra 1-1 oldu."
"Fatih Terim'in bir sözü vardır. Hücum oyuncusuna savunma öğretebilirsiniz ama savunma oyuncusuna hücum öğretemezsiniz. Başakşehir'de herkes hücumcu. Bak beklere, onlar da hücumcu. Orta saha hücumcu..."
"Ben kadro tercihlerinden dolayı Ersun Yanal'ın Avrupa Ligi'ni boşverdiğini görüyorum. Mehmet Ekici girince kim sahneye çıktı? Zajc çıktı. Eljif'e veriyorsun topu ama geri alamıyorsun. Onun daha zamanı var."
""Zajc ile çok ciddi bir şans yakaladı Fenerbahçe. Onu atsaydı son sözü Fenerbahçe söyleyecekti. Son dakikalarda Frey'i değil, Roman'ı oyuna alıp takımı uzatabilirdi. Ancak hoca bunu yapmadı, yapamadı."
"Okuyorum da hakem onu yapmış, hakem bunu yapmış falan. Bir takım hakemle 17 galibiyetin 13'ünde gol yemez."
""Başakşehir'de gelen oyuncu sana uymak zorunda. Taraftar yok çünkü. Yaptıkları çok büyük iş. Türkiye standartlarında cidden büyük iş başarıyorlar. Rakipleri 40 bin taraftarla oynuyorlar."
"Bursaspor'un şampiyonluğunu da kimse beklemiyordu. Yıldız oyuncuları var evet ama sen niye almadın onları? Alamaz mıydın?"
"Başakşehir'i okullarda ders olarak göstermek gerekiyor. Bizim yorumlamamız yerine ders verilebilir."
"Eğer hoca devam edecekse gelecek sezonun başında Tolgay Arslan'ı ciddi çalıştırması lazım. Tolgay'ın pas yüzdesi yüksek, top bizde kalır düşüncesiyle Fenerbahçe'yi bir kişi eksik oynatıyor. Şu an hiç hazır değil, sıfır."
"Tolgay, daha 10. dakikada nefes nefese kalmaya başlıyor. Oyuncu tercihlerinde sırf ben aldım diye oynatmak doğru değildir."
"Valbuena, benim yerime Eljif oynuyor diyor. Son 2 haftadır ne kadar enerji vermişim diyor."
"Fenerbahçe'de bahar havası tekrar kışa döndü. Sivasspor maçıyla birlikte çok kritik bir sürece giriyor. Fenerbahçe'nin acilen 2'de 2 yapıp Galatasaray maçına 34 puanla çıkması lazım."
"Üzülerek söylüyorum ama Fenerbahçe, Galatasaray derbisine en az 34 puanla çıkmak zorunda. Fenerbahçe'nin 9 maçı kaldı. Bu iki maçta 4 puan yetmez, 6 puan gerekiyor."
"Fenerbahçe kaliteli bir takım değil ama büyük bir takım. Başakşehir'den Mossoro'nun Fenerbahçe kaliteli takım sözüne katılmıyorum. Kaliteli olan takım sizsiniz. Başakşehir'in bugün en vasat oynayan oyuncusu Barcelonalı Arda."
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