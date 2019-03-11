Rıdvan Dilmen'in NTV'de yaptığı yorumlar şöyle:
"Kendi evinde maç kaybetmeyen tek takım Galatasaray oldu. Seri olarak diyorum."
"Fakat bu kadar güçlü br takım ligde 8 puan olmasının nedeni Başakşehir senden 13 puan fazla almış. Galatasaray 1 deplasman kazanırsa 9'da kalıyor."
"Galatasaray'ın Beşiktaş ile girdiği gol pozisyonu aynı gibi. Beşiktaş 3 tane atabildi ama. Galatasaray'ın verdiği gol pozisyonu Beşiktaş'a göre daha fazla."
"Galatasaray mutlaka gümbür gümbür gidecek gibi görünmüyor. Takılabilirler."
"Maça gelen seyirci sayısı da azalmaya başladı. Normalde full çekerdi."
"Şu puan farkını 3 büyüklerden biri olsa hemen 'şampiyon' derdim. Çok tecrübeli bir takım iyi de futbol oynuyorlar."
"Ama Galatasaray ve Başakşehir mutlaka puan kaybedecektir."
"Galatasaray'ın bazı maçları çok farklı kazanabileceğini ama çok farklı da kaybedebileceğini düşünüyorum."
"Emre beklentinin altında kalınca Onyekuru, Feghuli, Diagne geri dönüşü olmayan oyuncular. Donk hamlesi çok doğru bir hamleydi."
"Galatasaray'ın savunma oyuncuları çok hata yapıyor. Şu andaki uyum probleminin görebiliyorum."
"Zamanlama hatası yapıyorlar ve çok uzaklar birbirlerine. Çok yakın oynamaları lazım. Luyindama ve Marcao çok uzak birbirine."
"Günümüz oyununda stoplerin ayağının biri çok iyi olmadı diğer ayağı ise normal olmalı. Arkadaki oyuncuların topu iyi oynaması lazım."
"Fernando topu alsada kuvveti düştüğü zaman sırıtıyor hemen ve iş yapamıyor."
"Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de Beşiktaş'ın da stoperlerinin ayakları iyi değil."
"Necip ile Vida, Marcao ile Luyindama'nın ayakları vasat. Omurganızda yetenekli oyuncunuz olması gerekiyor."
"Çok iyi analiz yapıldı mı Diagne için? Sadece skora bakıldı diye düşünüyorum. Ama kalan maçlarda 7-8 gol daha atar."
"Terim de Diagne'yi aldırdığı için kazanmak istiyordur. Mitroglou'ndan önde görüyor onu. Belhanda olmasa 4-4-2'yi oynar hoca."
"Galatasaray'ın dezavantajı var. Haftaya önce Başakşehir oynayacak. Geçtiğimiz haftalarda da böyle oldu."
"Bu psikoloji ile maça çıkmak farklı. Başakşehir haftaya pazar 16:00'da Kayseri'de kazanırsa, Galatasaray'ın Bursa ile 19:00'da kazanma ihtimali zayıflar."
"Fatih Terim benim bu eleştirime sinirlenebilir. Deplasmanda 'fobi' kelimesine karşı çıkmıştı ama bir gerçek var."
"Deplasmanda 15 atmış, 15 yemiş. İçeride 36 atıp, 10 yemiş. Siyahla beyaz kadar fark var."
"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı için Nihat Özdemir'in adı geçiyor. Sanırım yönetimdeki arkadaşlar böyle bir karar aldı. Hayırlısı olsun."
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