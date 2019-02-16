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"Maalesef bu tür kararlar veriliyor. Son haftalarda Ali bey ve Semih Bey konuştu. Şu pozisyonun Yıldırım Demirören ile ne alakası var? Fırat Aydınus'un kırmızı kartı maçın kaderini belirledi. Biri bana açıklasın: Oyuncu orada ayağını nası kaçırabilsin?"