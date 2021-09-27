Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Rıdvan Dilmen, TRT Spor'da mücadeleyi değerlendirdi.

Ligin en iyi stoperini açıklayan Dilmen, "Fenerbahçe'nin çok güçlü bir savunması var. Aldıkları Kim Min-Jae tartışmasız Süper Lig'in en iyi stoperi. Szalai de çok iyi ama Kim çalım yemiyor, sürati, kuvveti. Savunma oyuncusunda olabilecek her şeye sahip. Topla da inanılmaz hızlı, rakip kaleye kadar gidiyor. Çok doğru ve isabetli bir transfer." dedi.