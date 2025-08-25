Habertürk
        Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş'ı çok özlemiştim - Futbol Haberleri

        Rıdvan Yılmaz: Beşiktaş'ı çok özlemiştim

        Beşiktaş'a geri dönen Rıdvan Yılmaz, kulübün resmi YouTube kanalına açıklamalarda bulundu. "Beşiktaş'a faydalı olmak istiyorum" diyen 24 yaşındaki sol bek, "Beşiktaş'ı çok özlemiştim. Bu özlemi giderdiğim için çok mutluyum." ifadesini kullandı.

        Giriş: 25.08.2025 - 14:52 Güncelleme: 25.08.2025 - 14:52
        "Beşiktaş'ı çok özlemiştim"
        Beşiktaş'ın İskoçya'nın Rangers takımından 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı eski futbolcusu Rıdvan Yılmaz, kupalar kaldırmak istediğini söyledi.

        Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı kulübün ABD merkezli YouTube şirketinin sosyal medya platformundaki kanalına açıklamalarda bulundu.

        Beşiktaş'ı çok özlediğini dile getiren Rıdvan, "Çok mutluyum. İlk günkü gibi aynı his ve heyecanla buradayım. Beşiktaş formasını üstüme yeniden giydiğimde çok mutlu oldum. Beşiktaş'ı çok özlemiştim. Bu özlemi giderdiğim için çok mutluyum. Ben Beşiktaş'ta doğdum, büyüdüm. Bu nedenle Beşiktaş'a gelmek bende tereddüt yaratmadı. Beşiktaş'a faydalı olmak istiyorum. Burada şampiyon olmak, kupalar kaldırmak, motorları maviliklere sürmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        "ERSİN'İ VE ANNEMİN YEMEKLERİNİ AYRICA ÖZLEDİM"

        24 yaşındaki futbolcu, Avrupa'da futbol oynamanın kendisine çok şey kattığından bahsederek, şunları kaydetti:

        "Kendimi hem futbol hem de kişisel olarak çok geliştirdim. Belki şimdi bunun farkında değilim ama ileride bunun ekmeğini yiyeceğimi düşünüyorum. Çok farklı bir kültüre gittim. Buraların havasını, yemeklerini özledim. Ersin'i ve annemin yemeklerini ayrıca özledim."

        Genç futbolculara da elinden geldiği kadar yardımcı olacağını belirten Rıdvan, "Taraftarlarımızı çok özledim. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sezon sonunda inşallah beraber kutlamalar yapacağız." şeklinde konuştu.

