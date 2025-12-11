Rihanna çocuklarıyla New York sokaklarında

Rihanna, sevgilisi ASAP Rocky ve çocuklarıyla New York'ta ailece keyifli bir gece geçirirken görüntülendi. Eylül ayında kızları Rocky Irish Mayers'ı kucaklarına alan çift, bebeklerini evde bırakmış görünüyordu.

Rihanna ve rapçi sevgilisi ASAP Rocky, üç yaşındaki oğulları RZA ve iki yaşında oğulları Riot'u yanlarına almıştı.

Oğullarından birini kucağına aldığı görülen Rihanna, kürk manto ve saten başörtüsü kombiniyle dikkat çekti.

Rihanna geçen ay verdiği röportajda çocuklarından "Muhteşemler" diye övgüyle bahsetmiş, "Oğullarımın yüzleri değişiyor, boyları uzuyor. Bayılıyorum buna" demişti.

Rocky ise oğullarının bu kadar iyi geçinmelerine şaşırdığını belirterek, yaşları birbirine çok yakın olduğu için çok kavga edeceklerini beklediğini söylemişti.

Rihanna, 13 Eylül'de kızını dünyaya getirdi.

Ünlü şarkıcı ve ASAP Rocky, 2020'den bu yana birlikte. Evli olmadıkları bilinse de verdikleri röportajlarda birbirlerini "Eşim' diye nitelendirmeleri, haklarında gizlice evlendikleri söylentilerine yol açmıştı.