Rihanna'dan hayranına yakın ilgi

Rihanna, kendisine ait güzellik markasının Paris'teki mağazasında yapılan etkinliğe katıldı. 37 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, altın rengi elbisesiyle dikkat çeti. Elbisesiyle verdiği pozları sosyal medya hesabında da paylaşan Rihanna, hayranlarının beğenisini topladı.

Etkinlikten sonra oteline dönerken otomobilinde görüntülenen Rihanna, neşeli halleriyle dikkat çekti. Hayranı olan bir kadınla eğlenceli anlar paylaşan şarkıcı, otomobiline aldığı hayranıyla fotoğraf çektirdi, imza verdi.

Birlikte gülerken objektiflere yansıdığı hayranı, Rihanna'yı telefonda bir yakınıyla görüştürdü.

İki çocuk annesi Rihanna, son yıllarda kendini sadece güzellik markasına adadı, müzikle ilgili bir çalışma yapmadı. Dokuz yıl aradan sonra ilk albümünün prodüksiyonunun devam ettiğini kısa süre önce doğrulayarak hayranlarını sevindirdi.