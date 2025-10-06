Habertürk
        Haberler Dünyadan Rihanna'dan üçüncü çocuğunun doğumu sonrası normal hayata hızlı dönüş - magazin haberleri

        Rihanna'dan üçüncü çocuğunun doğumu sonrası normal hayata hızlı dönüş

        Üçüncü çocuğunu eylül ayında dünyaya getiren Rihanna, sevgilisinin doğum gününü kutlamak için gece dışarı çıktığında objektiflere yakalandı

        Giriş: 06.10.2025 - 11:14 Güncelleme: 06.10.2025 - 11:17
        Rihanna, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten kısa süre sonra, normal hayatına döndü. 37 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 13 Eylül'de doğum yapmasının ardından sevgilisi ASAP Rocky'nin 37'nci doğum gününü kutlamak için önceki gün Los Angeles'ta görüntülendi.

        Artık üç çocuk annesi olan Rihanna, kızı Rocki Irish Mayers'i dünyaya getirmesinden sonra ilk kez dışarıda görüntü verdi.

        ASAP Rocky, iki erkek bebeğin ardından bir kızları olması için dua ettiğini söylemişti.

        Rihanna, mayıs ayında yapılan 2025 Met Gala’da hamileliğini duyurmuş, belirginleşen karnını gururla sergilemişti.

        Rihanna, karnı belirginleşene kadar hamileliğini saklamış olsa da diğer iki çocuğunda olduğu gibi üçüncü doğumunda da bebeğinin yüzünü göstermekten kaçınmadı, milyonlarca takipçisiyle bebeğini daha ilk günden tanıştırdı.

        Rihanna, ilk olarak Ocak 2022’de Rocky ile ilk çocukları RZA'yı beklediklerini açıklamıştı. İkinci çocukları Riot'a hamileliğini ise 2023 Super Bowl devre arası gösterisi sırasında duyurmuştu.

