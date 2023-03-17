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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor

Rihanna, ikinci çocuğunu kucağına almak için geri sayıma başladı. Sevgilisi ASAP Rocky ile Kaliforniya'da kol kola yürürken objektiflere yansıyan ünlü şarkıcının karnının iyice belirginleştiği görüldü

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  • Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    Rapçi ASAP Rocky ile aşk yaşayan şarkıcı Rihanna, 13 Mayıs Los Angeles'ta ilk çocuğunu dünyaya getirmişti. Oğullarını kucaklarına alarak büyük bir sevinç yaşayan çift, şu aralar ikinci kez ebeveyn olmaya hazırlanıyor. 
  • Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    Rihanna ile ASAP Rocky, alışveriş turuna çıktı. Kaliforniya Hollywood'daki bir mağazada alışveriş yapan çift, keyifli halleriyle dikkat çekti.
  • Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    SEVGİLİSİNİN KOLUNA GİRDİ

    Sevgilisinin koluna giren Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın ise karnını göstermek için bluzunu katlaması dikkatlerden kaçmadı.
  • Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    İKİNCİ BEBEK HEYECANI

    Grammy ödüllü şarkıcı Rihanna 12 Şubat'ta Super Bowl devre arasındaki performansında, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurmuştu.
  • Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    "AŞIRI TATLI"

    Rihanna, daha önce annelik hakkında ilk kez konuşmuştu. 'Entertainment Tonight'a açıklamalarda bulunan Barbadoslu şarkıcı, bir anne olarak en sevdiği zamanın sabah olduğunu söylemişti.
  • Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    "BENİM İÇİN GÜNÜN EN GÜZEL ANI"

    Rihanna, "Sabahları yüzündeki şaşkınlığı görmeye bayılıyorum. Nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. Aşırı tatlı. Günün en güzel anı benim için..." demişti. Oğluna bazen şarkı söylediğini ifade eden ünlü isim, "Çok komik, mutlu ve de toplu bir bebek... Tam sarılmalık!" şeklinde konuşmuştu.
  • Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    "İLK BAŞTA BÜYÜLÜ BİR DEĞİŞİM YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM" DEMİŞTİ

    Öte yandan Rihanna, henüz ismini açıklamadığı ilk çocuğuna hamileyken giyim tarzıyla adından söz ettirmişti.

    Hamilelik stili ve partneri Asap Rocky ile ilgili özel açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki yıldız, daha önce konuyla ilgili "İlk başta büyülü bir değişim yaşayacağımı düşündüm ama hala aynı kişiyim" demişti.
  • Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    Bu süreçteki yeme düzeninden bahseden Barbadoslu şarkıcı, "Normalde tatlıdan nefret ederim ama bana çikolata kaplı bir donut ile gelirsen kalbimi kazanırsın" açıklamasında bulunmuştu. 
  • Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    "Hamile olduğumu öğrendiğimde, hiçbir şekilde hamilelik kıyafeti almaya gitmeyeceğimi düşündüm" diyen Rihanna, farklı kıyafetler giymeyi sevdiğini belirtmişti. Ünlü şarkıcı, "Sırf vücudum değişiyor diye bu yönümü değiştirmeye çalışmayacağım" ifadelerini kullanmıştı.
  • Rihanna, ikinci kez anne olmak için gün sayıyor - Magazin haberleri

    "UTANMIYORUM!"

    Rihanna, ayrıca "Hamile bir kadın için 'uygun' sayılan kalıpları yeniden şekillendirdiğimizi umuyorum. Vücudum şu an harika şeyler yapıyor. Bundan utanacak değilim. Bu süreç kutlanmalı. Neden hamileliğini saklayasın ki?" diyerek, stiline gelen eleştirilere cevap vermişti.

    Fotoğraflar: AP, Splash News, Instagram

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