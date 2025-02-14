Rihanna, her iki oğluna da mahkeme için ceket giydirmeyi seçti. Küçük Riot, duruşma boyunca Rihanna'nın kucağında oturdu. Arada huysuzlandığında ünlü şarkıcı, oğlunun karnını okşadı ve onu ileri geri salladı. Kulağına fısıldadı ve meşgul olması için ona renkli bir kitap verdi.