Rio'da operasyon: 18 ölü 0:00 / 0:00

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DPA'nın haberine göre, 400 silahlı polis, Perşembe günü Alemão bölgesine konuşlandırıldı. Operasyon 4 helikopter ve 10 zırhlı araçla da desteklendi. Görgü tanıkları sosyal medyada şiddetli çatışmaların olduğunu belirtirken, ölenlerden 16'sının şüpheli, 1 kişinin de polis olduğu açıkladı. Yayımlanan görüntülerde bölge sakinlerinin beyaz havlu salladıkları görüntülendi.

Tüm gün süren operasyon binlerce kişiyi evinde de mahsur bıraktı. Baskının amacının araç hırsızlığı yapan ve banka soyduğu iddia edilen çeteyi yakalamak olduğu belirtildi. Operasyon sırasında barikat kuran suçluların polise engel olmaya çalıştığı ifade edildi.

Temmuz 2020'de Brezilya'daki Yüksek Mahkeme COVID-19 salgını sırasında bölgedeki polis baskınlarını askıya aldı. Bu baskınların yalnızca istisnai durumlarda yapılmasına izin verilirken, ölüm oranını azaltmak amacıyla harekete geçilmesi kararı verilmişti.

Görsel: Associated Press

MAYIS'TA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLARDA 24 ÖLÜM

Geçtiğimiz yıl göreve başlayan Vali Claudio Castro, polis memurlarının eylem sırasında insanları öldürmeleri halinde yargılanmaması gerektiğini savunuyor. Rio'da gerçekleşen en kanlı 4 polis operasyonunun 3'ü son 14 ay içinde gerçekleşti.

Mayıs ayında Vila Cruzeiro'da bir polis operasyonunda 24 kişi hayatını kaybetmişti. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen Jacarezinho operasyonunda ise 28 uyuşturucu çete üyesi öldürülmüştü.

* Bu haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.