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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Riva'daki hakem zirvesi sona erdi! - Futbol Haberleri

        Riva'daki hakem zirvesi sona erdi!

        TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile hakemeler Riva'da görüştü. Yapılan görüşme sonrası kararın gün içinde açıklanması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 00:34 Güncelleme: 16.12.2023 - 01:14
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        Riva'daki zirve sona erdi!
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        Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında Halil Umut Meler'in saldırıya uğraması sonrası Süper Lig hakemleri ile TFF yetkileleri Riva'da bir toplantı gerçekleştirdi.

        TFF'den alınan bilgiye göre, hakemlerin maça çıkmama gibi bir karar almadıkları bildirildi.

        Riva'da gerçekleştirileceği iddia edilen hafta sonu kampı ile ilgili de bir iptal söz konusu olmadığı dün Riva'ya gelen hakemlerin planlandığı gibi bugün evlerine döndüğü aktarıldı.

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