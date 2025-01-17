Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden tutuklandı?
İçişleri Bakanlığı, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Yaşanan bu son dakika gelişmeli, "Rıza Akpolat kimdir? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden tutuklandı?" sorularını beraberinde getirdi. Geçtiğimiz günlerde hakkında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, savcılıkta ifade vermişti. İşte detaylar...
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "geçici bir tedbir olarak" görevden uzaklaştırılmasının ardından, konuya ilişkin aramalar sıklaştı. Hatırlanacağı gibi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında bulunduğu 39 şüpheli gözaltına alınmıştı. Peki, "Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, nereli? Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat neden tutuklandı?" İşte Rıza Akpolat'ın biyografisi...
RIZA AKPOLAT KİMDİR?
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat 1982 yılında İstanbul, Bahçelievler'de doğdu. 2004 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun oldu. 2006 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik kollarına girdi ve 2015 yılına kadar Bahçelievler CHP ilçe başkanlığında çeşitli görevlerde bulundu.
7 Haziran 2015 genel seçimlerinde İstanbul 3. Bölge'den 19. sırada milletvekili adayı oldu ama seçilemedi. Ardından 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde tekrardan İstanbul 3. Bölge'den 23. sırada milletvekili adayı oldu ama bu seçimde de seçilemedi. 2019 yerel seçimlerinde, CHP tarafından Beşiktaş Belediye Başkanlığına aday gösterildi ve %73 oranında oy alarak yeni belediye başkanı olarak seçildi.2024 yerel seçimlerinde tekrar CHP tarafından Beşiktaş Belediye Başkanlığına aday gösterildi. Seçimlerde %64.12 oranında oy alarak ikinci kez Beşiktaş Belediye Başkanı olarak seçildi.
Akpolat aslen Erzincan'lıdır. Ocak 2022'de eşi Derya Akpolat'tan ayrılmıştır. Bu evliliğinden iki kızı vardır. 21 Temmuz 2024 tarihinde eski CHP İstanbul Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yankılıç ile evlendi.
RIZA AKPOLAT NEDEN TUTUKLANDI?
Hakimliğin karar yazısında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın üzerine atılı "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "rüşvet almak", Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın ise "resmi belgede sahtecilik" suçlarını işlediğine ilişkin tanık beyanları, fezleke içeriği, mevcut delil durumu ve tüm dosya kapsamı dikkate alındığında, söz konusu suçları işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların saptandığı belirtildi.
Akpolat ile Abacı'nın üzerlerine atılı suçların katalog suçlardan olduğu ifade edilen karar yazısında, suçlar için yasada belirtilen cezanın alt ve üst sınırı dikkate alındığında kaçacaklarına dair somut olgunun varlığı, delillerin henüz tam toplanmamış olması ve bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı gerekçeleriyle tutuklanmalarına karar verildiği bildirildi.
BAŞKAN VEKİLİNİ BELEDİYE MECLİSİ SEÇECEK
Beşiktaş Belediye Meclisi'nde 31 üyenin tamamı CHP'li. Akpolat'la ilgili soruşturma 'Terörle iltisak'lı olmadığı için, başkanvekilini belediye meclisi üyelerinden seçilecek.
SEÇİM 23 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK
İstanbul Valiliği, Beşiktaş'ta belediye başkan vekilinin belirlenmesi için 23 Ocak Perşembe günü seçim yapılacağını duyurdu.