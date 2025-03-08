Rıza Erkut Yurdemi: 3-1 iyi bir sonuç oldu

Kayserispor, Süper Lig'in 27'nci haftasında evinde konuk ettiği Başakşehir’i 3-1 mağlup etti.

"SKOR OLARAK BAKTIĞIMIZDA 3-1 İYİ BİR SONUÇ"

Maçtan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kayserispor Asbaşkanı Rıza Erkut Yurdemi, “Sahaya başarılı bir takımla çıktık. Eksiğimiz vardı, kart sınırında olan arkadaşlarımız vardı. Mücadele etmeyi bildik. Bir gol yedik. Bizim için telafisi mümkün olmayan bir gol değildi. Skor olarak baktığımızda 3-1 iyi bir sonuç oldu. Ligdeki yerimizi yükseltme noktasında iyi bir yere getirdi. Düşme hattının bulunduğu sınır her geçen hafta daha yukarıya gidiyor. Bu galibiyetleri sürdürmemiz gerekiyor. Biz görevimizin başındayız. Taraftarlarımızı buraya davet ediyoruz. Şehrin büyükleri diye hitap edebileceğimiz siyasi ve bürokratları şehrin en büyük markası olan Kayserispor'un tribünlerine davet ediyoruz" diye konuştu.