Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Diğer Güreş
ABONE OL

Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Rıza Kayaalp, finale yükseldi.

Rıza Kayaalp Dünya Güreş Şampiyonası'nda finalde

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde grekoromen stil 60 ve 130; kadınlar 55 ve 62 kiloda elemeler yapıldı.

Grekoromen stil 130 kiloda Ukraynalı Oleksandr Chernetskyy ile yaptığı ikinci tur müsabakasını 5-1 kazanan Rıza Kayaalp, çeyrek finalde Alin Alexuc'u rahat bir şekilde 8-0 teknik üstünlükle geçti.

Yarı finalde Özbek Muminjon Abdullaev'i 5-3 mağlup eden Rıza, yarın finalde İranlı Amin Mirzazadeh ile karşı karşıya gelecek.

Rıza Kayaalp, altın madalya kazanması halinde 5. kez dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olacak.

ELVIRA REPESAJ MÜSABAKASINA ÇIKACAK

Grekoromen stil 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, ilk turda Özbek Ilkhom Bakhromov'u 9-0 teknik üstünlükle, ikinci turda da İranlı Mehdi Seifollah Mohsen Nejad'ı gerideyken tuşla yenmeyi başardı. Son Avrupa şampiyonu milli güreşçi, çeyrek finalde Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş madalya alan dünya şampiyonu Japon Kenichiro Fumita'ya 6-3 yenildi.

Kadınlarda ise 55 kiloda Elvira Kamaloğlu, ilk turda son olimpiyat şampiyonu Mayu Mukaida'ya teknik üstünlükle mağlup oldu.

62 kiloda ilk maçında İsrailli Nataliia Shafir Mazur'u teknik üstünlükle mağlup eden Yağmur Çakmak, ikinci turda Ukraynalı Ilona Prokopevniuk'a tuşla yenildi.

Milli güreşçilerden Elvira Kamaloğlu, Japon Mukaida finale yükseldiği için repesaj hakkı elde ederken, Kerem Kamaloğlu ve Yağmur Çakmak elendi.

Grekoromen stil 60 ve 130; kadınlar 55 ve 62 kiloda repesaj ve madalya müsabakaları yarın yapılacak.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Rıza Kayaalp: Olimpiyat madalyasıyla bu işi sonlandırmak en büyük hayalim
DİĞER "Olimpiyat madalyası en büyük hayalim"
Dünya Şampiyonası’nda bir bronz da Ali Cengiz’den
DİĞER Bir bronz da Ali Cengiz’den
Hentbolda Süper Kupa, Beykoz Belediyespor'un
DİĞER Hentbolda Süper Kupa, Beykoz Belediyespor'un
Zafer rotasında düzenlenen Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı
DİĞER Zafer Ultra Maratonu İzmir'de tamamlandı
670. Tarihi Elmalı Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Ali Gürbüz oldu
DİĞER Elmalı'da zafer Ali Gürbüz'ün
Merve Tuncel gençlerde dünya şampiyonu
DİĞER Merve Tuncel gençlerde dünya şampiyonu
Yüzmede Serbest Bayrak Takımımız'dan bronz madalya!
DİĞER Yüzmede bronz madalya!
VALORANT 2022 Dünya Şampiyonası ne zaman, nerede ve bilet fiyatları belli mi? VALORANT Champions 2022 desen paketi çıktı mı?
DİĞER VALORANT Dünya Şampiyonası Türkiye'de!
ABDli futbolcu Brian Robinson Jr arabasında vuruldu!
DİĞER Arabasında vuruldu!
TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi
DİĞER TransAnatolia Rally Raid, Eskişehir'de sona erdi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.