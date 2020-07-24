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Rıza Kocaoğlu ile Hazal Subaşı'dan aşk pozu

SHOW TV'nin fenomen dizisi Çukur'da tanışarak aşk yaşamaya başlayan oyuncu çift Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor

Rıza Kocaoğlu, Hazal Subaşı
HABERTURK.COM

Aşklarını kısa süre önce ilan eden oyuncu Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı çifti, normalleşme süreciyle birlikte sezonu Çeşme'de açtı.

Tatilin keyfini çıkaran çiftten Hazal Subaşı, sevgilisi Rıza Kocaoğlu'yla karesini sosyal medya hesabından kalpler koyarak paylaştı.

Subaşı ve Kocaoğlu çiftinin aşk pozuna beğeni yağdı.

Öte yandan oyuncu Rıza Kocaoğlu, sevgilisi ile geçtiğimiz haftalarda da Bodrum'da görüntülenmiş ve Kocaoğlu, aldığı kilolarla dikkat çekmişti.

Ünlü oyuncu, basına yansıyan fotoğraflarından sonra esprili bir paylaşımda bulunarak Twitter hesabından şu mesajı yayınlamıştı:

Aya benzer GÖBEĞİM
E doğal olarak diyetteyim
Ah şu kaderi çözersem eğer
Bekle geliyorum
Çok öpüyom hepinizi

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