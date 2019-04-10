Rıza Küçükdurmaz kimdir soruları merak konusu oldu. Cem Yılmaz sosyal medya hesabından Rıza Küçükdurmaz'ın vefatının 39. yıldönümü için mesaj yayınlamasının ardından Rıza Küçükdurmaz internette en çok aranılanlar arasında yerini aldı.

RIZA KÜÇÜKDURMAZ CEM YILMAZ'IN DEDESİ Mİ?

Cem Yılmaz’ın ‘Bugün sevgili dedem Rıza Küçükdurmaz’ın vefatının 39. yıldönümü. Onu Gora’dan Ceku’nun babası olarak hatırlarsınız. Allah rahmet eylesin.’ sözleri bazı takipçilerinin ise kafasını karıştırdı.

Ünlü komedyen paylaştığı fotoğrafın dedesi zannedilmesi üzerine şu açıklamayı yaptı: Bu bu :) bu fotodaki dedem değil... foto olarak değil

RIZA KÜÇÜKDURMAZ KİMDİR?

Pilot binbaşı Rıza Küçükdurmaz, Gora filminde Ceku'nun babası olarak geçen karakterdir. 1979'da bir uçuş sırasında uzaylılarca kaçırılır. Asi ve hırçın biri olarak kaçış planları yapsa da gurbet ellerde vefat etmişti.