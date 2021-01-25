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Rize, 2020'de çay ihracatından 8,9 milyon dolar kazandı

Rize'den 2020'de yapılan çay ihracatı, önceki yıla göre yüzde 5 artarak 8 milyon 876 bin 800 dolara ulaştı.

Rize, 2020'de çay ihracatından 8,9 milyon dolar kazandı
AA

Rize'den 2020'de yapılan çay ihracatı, önceki yıla göre yüzde 5 artarak 8 milyon 876 bin 800 dolara ulaştı.

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Rize'den geçen yıl 30 ülkeye 3 bin 64 ton çay ihraç edildi.

Rize'nin çay ihracatı 2 bin 849 ton karşılığı 8 milyon 443 bin 396 dolar kazanılan 2019'a göre miktarda yüzde 8, değerde yüzde 5 arttı. İhracattan 8 milyon 876 bin 800 dolar gelir sağlandı.

Belçika, ABD ve Hollanda en fazla çay satılan ülkeler oldu. Belçika'ya geçen yıl 5 milyon 236 bin 560, ABD'ye 759 bin 203 ve Hollanda'ya da 537 bin 381 dolarlık çay ihracatı gerçekleştirildi.

Kentten önceki yıldan farklı olarak İsviçre, Cezayir, Katar, Kuzey Makedonya, Japonya, Panama, Tacikistan ve Tayvan'a da çay satıldı.

- "Türkiye çay ihracatının değer olarak yüzde 51'i Rize'den"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, AA muhabirine, Türkiye'nin çay ihracatının miktar olarak yüzde 61'inin, değer olarak da yüzde 51'inin Rize'den yapıldığını söyledi.

Kovid-19 sürecine rağmen çay ihracatının geçen yılı ihracat artışıyla kapattığına dikkati çeken Turgut, "Türkiye genelinden yapılan çay ihracatımız değer olarak yüzde 14 artarken, Rize'mizden yapılan çay ihracatımız da yüzde 5 oranında artışla yılı kapattı. İhracatımız ve ülke çeşitliliğimizdeki artış yeni sezon ihracatımız için umut verici." diye konuştu.

Turgut, çayın ülkeye önemli oranla girdi sağlayan bir ürün olduğunu ifade ederek, "Bu yönde de Türk çayı ihracatından beklentimiz her zaman yüksek. 2021 yılına ilimiz ve ülke ihracatımız olarak daha da güzel rakamlarla başlayacağımıza inanıyoruz. Ülke çeşitliliğimizi artırmak için de gayret ediyoruz." dedi.

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