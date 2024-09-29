Rize'de pes dedirten anlar: Binada işçiler varken yıkıma devam ettiler

O anları kayda alan kişi "Böyle bir yıkımı başka bir yerde göremezsiniz. Adam alttan yıkıyor, üstte adamlar var. Burası Rize. Kurtuluş ilköğretim Okulu'nun yeri. Kepçe yıkıyor, adamlar üstte. Gerisini siz düşünün" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.