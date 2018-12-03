Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Müftü Mahallesi’nde meydana geldi. Yeni Şehir Caddesi’nde yol kenarına kullandığı kamyoneti park ettikten sonra araçtan inen Ayhan Uzun (43) isimli vatandaş, henüz kimliği belirlenmeyen kişi veya kişilerce bir otomobil içinden açılan ateşle silahlı saldırıya uğradı.

Olayda, Ayhan Uzun vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İHA'nın haberine göre; yaralı Uzun, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olduğu bildirilen Uzun'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.



Polis kaçan saldırganların peşine düştü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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