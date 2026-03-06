Canlı
        Haberler Gündem Çevre Rize'de "Yeşilay Haftası"nda fidan dikimi | Son dakika haberleri

        Rize'de Yeşilay Haftası kapsamında fidan dikim töreni düzenlendi

        Rize'de, Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Katılımcılar, çeşitli türlerdeki fidanları toprakla buluşturdu

        Giriş: 06.03.2026 - 18:43
        Yeşilay Rize Şube Başkanlığı ile Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin yer aldığı Dörtyol köyündeki kampüste Yeşilay Haftası etkinlikleri çerçevesinde fidan dikim töreni gerçekleştirildi.

        Törene, Vali İhsan Selim Baydaş, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yeşilay Rize Şubesi Başkanı Selçuk Beşikçi, davetliler ve gönüllüler katıldı.

        Katılımcılar, çeşitli türlerdeki fidanları toprakla buluşturdu.

        Ayrıca protokol üyelerince, Yeşilay Haftası kapsamında düzenlenen basketbol turnuvasında dereceye girenlere ödülleri verildi.

        Şube Başkanı Beşikçi, gazetecilere, hafta dolayısıyla gönüllülerle birlikte çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

        Bağımlılığın çağın en korkunç düşü olduğunu vurgulayan Beşikçi, tüm bağımlılıklarla mücadelenin topyekün yapılması gerektiğini kaydetti.

