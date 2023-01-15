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Rize'de Kış Yüzme Şenliği; buz gibi göle girdiler

DHA

Rize'de Kış Yüzme Şenliği; buz gibi göle girdiler


Yalçın ŞAHİN/ÇAMLIHEMŞİN,(Rize), (DHA) RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde düzenlenen 7'nci Kış Yüzme Şenliği'ne katılanlar, Ayder Yaylası'nın 1700 rakımlı Galer Düzü mevkinde soğuğa rağmen göle girerek yüzdü.
Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda bu yıl 7'nci Kış Yüzme Şenliği, denizden 1700 metre yükseklikteki Galer Düzü mevkinde gerçekleştirildi. Kaçkar Dağı eteklerinde yayla alanındaki etkinliğe Rize'nin yanı sıra Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun'dan yaklaşık 500 kişi katıldı. Katılımcılar, tulum ezgileri eşliğinde soğuğa rağmen Galer Deresi'ndeki göle girdi. Yaklaşık 50 kişi, suya girmeyi tercih ederken, diğer katılımcılar da yüzenleri ilgiyle izledi, o anlar cep telefonu kameraları ile kayda aldı.
Organizasyonu gerçekleştiren dağcı Hasan Önder sıra dışı bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, "İnsanlarımızın doğayla daha barışık olmasını istediğimiz bir aktivite. Aktivitemizi çaya da endeksledik. 'Buz gibi suda yüzdüler çay ile ısındılar' sloganının uluslararasında da yer bulması için yaptığımız bir aktiviteydi. Biz yüzme sezonunu yazın değil kışın ortasında da sürdürebildiğimizi göstermeye çalışıyoruz" dedi.  Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu da "Bir sporun daha var olduğunu görmüş olduk. Güzel bir etkinlik oldu" diye konuştu.  (DHA) DHA-Genel Türkiye-Rize / Çamlıhemşin Yalçın ŞAHİN
2023-01-15 15:08:54

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