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        Rize'de fırtınanın devirdiği elektrik direkleri yangına neden oldu

        RİZE´deetkili olan fırtınada çatılar uçtu, devrilen elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 23:58 Güncelleme: 27.11.2023 - 00:00
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        Rize'de fırtınanın devirdiği elektrik direkleri yangına neden oldu
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        RİZE´deetkili olan fırtınada çatılar uçtu, devrilen elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü.

        Kentte akşam saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu, birçok evin çatısı yerinden sökülerek uçtu. Bazı bölgelerde ağaçlar yerinden söküldü, birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandı. Merkeze bağlı Pazarköy köyünde şiddetli rüzgar elektrik direklerini de devirdi. Devrilen direklerden çıkan kıvılcımlar ormanda yangına neden oldu. Yangın rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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