Rize'de fırtınanın devirdiği elektrik direkleri yangına neden oldu RİZE´deetkili olan fırtınada çatılar uçtu, devrilen elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü.

RİZE´deetkili olan fırtınada çatılar uçtu, devrilen elektrik direğinden sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonrası kısa sürede söndürüldü.

Kentte akşam saatlerinde fırtına ve sağanak etkili oldu, birçok evin çatısı yerinden sökülerek uçtu. Bazı bölgelerde ağaçlar yerinden söküldü, birçok ilçede elektrik kesintileri yaşandı. Merkeze bağlı Pazarköy köyünde şiddetli rüzgar elektrik direklerini de devirdi. Devrilen direklerden çıkan kıvılcımlar ormanda yangına neden oldu. Yangın rüzgarın da etkisi ile hızla büyüdü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.