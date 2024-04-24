Husumetlisini öldüren şüpheli: Çocuğun babasına sarıldığını görünce kaçtım
RİZE'detartıştığı husumetlisi Orhan Kork'u (30) tabanca ile öldüren Celal K.
RİZE'detartıştığı husumetlisi Orhan Kork'u (30) tabanca ile öldüren Celal K. (21) yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Celal K., "Konuşmak için buluşmuştuk. Tartışma sırasında ateş ettim. Çocuğunun babasına sarıldığını görünce korktum, kaçtım" dedi.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Küçükçayır köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Orhan Kork, önceki gün tartıştığı husumetlisi Celal K.'nin konuşma teklifini kabul edip, aracı ile köye gitti. Burada Kork ile Celal K. yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Celal K., belinden çıkardığı tabanca ile Kork'a 7 el ateş edip, kaçtı. Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kork, hayatını kaybetti.
CENAZE TOPRAĞA VERİLDİ
Cenaze öğle vakti Küçükçayır Çatun Camisi'nde kılınan namaz sonrası toprağa verilirken, kaçan Celal K. kendisine yardım eden arkadaşı S.C.K. ile Yüksekköy mevkisinde yakalandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Celal K., "Konuşmak için buluşmuştuk. Tartışma sırasında ateş ettim. Çocuğunun babasına sarıldığını görünce korktum, kaçtım" dedi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
ARAÇTA EŞİ İLE ÇOCUĞU DA VARMIŞ
Diğer yandan Orhan Kork'un husumetlisi Celal K. ile konuşmak için köye gittiği, aracında eşi ile çocuğunun olduğu, ikilinin konuşması sırasında tartışma çıktığı, Celal K.'nin tabanca ile ateş ettiği, bu sırada Kork'un çocuğunun araçtan inip, kanlar içerisinde kanlar babasına sarılıp, gözyaşı döktüğü öğrenildi.
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