Husumetlisini öldüren şüpheli: Çocuğun babasına sarıldığını görünce kaçtım

RİZE'detartıştığı husumetlisi Orhan Kork'u (30) tabanca ile öldüren Celal K. (21) yakalandı. Sorgusunda suçunu itiraf eden Celal K., "Konuşmak için buluşmuştuk. Tartışma sırasında ateş ettim. Çocuğunun babasına sarıldığını görünce korktum, kaçtım" dedi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında merkeze bağlı Küçükçayır köyünde meydana geldi. İddiaya göre; Orhan Kork, önceki gün tartıştığı husumetlisi Celal K.'nin konuşma teklifini kabul edip, aracı ile köye gitti. Burada Kork ile Celal K. yeniden tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Celal K., belinden çıkardığı tabanca ile Kork'a 7 el ateş edip, kaçtı. Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kork, hayatını kaybetti.