Çaykur Rizespor'da sakatlanan İngiliz futbolcu Shelvey'in tedavisine başlandı

Oyuncunun muayene ve tetkiklerinin yapıldığını belirten Türüt, "Muayene sonucunda, kas ezilmesi, kanama ve ödem tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir. Futbolcumuza 'Geçmiş olsun.' dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.

Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, Shelvey'in RAMS Başakşehir maçı hazırlıkları kapsamında yapılan son antrenman öncesi aldığı darbeyle sakatlandığını anımsattı.

Çaykur Rizespor Kulübü Asbaşkanı ve Sağlık Komisyonu Başkanı Hasan Türüt, antrenmanda sakatlanan İngiliz futbolcu Jonjo Shelvey'de kas ezilmesi, kanama ve ödem tespit edildiğini bildirdi.

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