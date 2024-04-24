Hentbol: Erkekler Süper Lig
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. ve son haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 56-33 yendi.
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 22. ve son haftasında Beykoz Belediyespor, deplasmanda Rize Belediyespor'u 56-33 yendi.
Yenişehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını konuk takım, 27-14 önde bitirdi.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan ve farkı açan İstanbul temsilcisi, karşılaşmadan 56-33 galip ayrıldı.
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