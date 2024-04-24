Rize'de cinayet zanlısı ve beraberindeki kişi gözaltına alındı

Ekipler, C.K. ile olay sırasında yanında bulunan ve aynı araçla kaçtıkları belirlenen arkadaşı S.C.K'yi (21), Güneysu ilçesine bağlı Yüksekköy mevkisinde gözaltına aldı.

Merkeze bağlı Küçükçayır köyünde dün akşam saatlerinde yaşanan tartışmada Orhan Kork'a (30) tabancayla 7 el ateş ederek öldürdüğü iddia edilen C.K'nin (21) yakalanması için jandarma tarafından özel ekip kuruldu.

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