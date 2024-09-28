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        Otomobile çarpan motosikletli öldü

        RİZE'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü İsmail Terzi, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 12:03 Güncelleme: 28.09.2024 - 12:05
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        Otomobile çarpan motosikletli öldü
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        RİZE'de otomobile çarpan motosikletin sürücüsü İsmail Terzi, hayatını kaybetti.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Tophane Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Salarha Tüneli çıkışında meydana geldi. Salarha beldesinden şehir merkezi yönüne giden İsmail Terzi idaresindeki 06 ZR 767 plakalı motosiklet, tünel çıkışı kontrolden çıkıp önce kavşak adası briketlerine, sonra ada içerisinde seyir halinde olan Fatih Demirci idaresindeki 53 AS 958 plakalı otomobile çarptı. Kazada, motosikletin sürücüsü yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Terzi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hastanenin morguna kaldırılan İsmail Terzi'nin cenazesi, savcılık incelemesi sonrası ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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