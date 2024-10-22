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        Eşine jest yaptı, bahçede çayı 'kalp'li budadı

        RİZE'nin Kalkandere ilçesinde çay üreticisi Osman Öztürk (48), budama yaptığı bahçesinin ortasında kalp şeklindeki bir alanı bırakıp 28 yıllık eşi Meryem Öztürk'e sürpriz yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.10.2024 - 12:38 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:45
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        Eşine jest yaptı, bahçede çayı 'kalp'li budadı
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        RİZE’nin Kalkandere ilçesinde çay üreticisi Osman Öztürk (48), budama yaptığı bahçesinin ortasında kalp şeklindeki bir alanı bırakıp 28 yıllık eşi Meryem Öztürk’e sürpriz yaptı. Kalp’li budama fotoğrafı, sosyal medyada beğeni toplarken, takipçiler Öztürk için ‘Çay love you’ yorumunda bulundu. Osman Öztürk, “Ferhat dağları delip sevgisini ifade edince biz de bahçemize kalp resmi yaptık” dedi.

        İlçenin Ormanlı köyünde Osman-Meryem Öztürk çifti geçimlerini çay tarımından sağlıyor. 28 yıllık evliliğinde eşine çeşitli sürprizler yapan Osman Öztürk, bu kez de ona sevgisini evinin önünde yamaç arazide yer alan çay bahçesini kalp şeklinde budayarak gösterdi. Öztürk budadığı bahçesinin ortasında kalp şeklinde yeşil bir alan bıraktı.

        Evinin balkonundan bu manzarayı gören 3 çocuk annesi Meryem Öztürk, şaşkınlığını gizleyemedi. Bahçenin fotoğrafı, sosyal medyada yoğun ilgi gördü. Takipçiler, fotoğraf için ‘Çay love you’, ‘Rizelinin böyle olur sevgisi’, ‘Ne yaparsan yap aşk ile yap’ yorumlarında bulunarak, çifte mutluluklar diledi.

        ‘FERHAT DAĞLARI DELDİ BİZ BAHÇEMİZE KALP YAPTIK’

        Eşini çok sevdiğini anlatan Osman Öztürk, “Eşime karşı çok güzel bir sürprizim oldu. Eşim görünce çok mutlu oldu. Budama yaparak böyle bir kalp resmi yaptım. Çok güzel oldu. Ben de mutlu oldum. Böyle ara sıra eşime, çocuklarıma sürpriz yapıyorum. Eşim o an çok heyecanlandı. 17-18 seneden beri budama işleri yaparım. Bu bağda, bahçede güzel şeyler yapmak benim de hoşuma gidiyor. Sosyal medyada paylaştılar, arkadaşlara teşekkür ederim. Ferhat dağları delip sevgisini ifade edince biz de bahçemize kalp resmi yaptık” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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