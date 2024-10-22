Eşine jest yaptı, bahçede çayı 'kalp'li budadı

RİZE’nin Kalkandere ilçesinde çay üreticisi Osman Öztürk (48), budama yaptığı bahçesinin ortasında kalp şeklindeki bir alanı bırakıp 28 yıllık eşi Meryem Öztürk’e sürpriz yaptı. Kalp’li budama fotoğrafı, sosyal medyada beğeni toplarken, takipçiler Öztürk için ‘Çay love you’ yorumunda bulundu. Osman Öztürk, “Ferhat dağları delip sevgisini ifade edince biz de bahçemize kalp resmi yaptık” dedi.

İlçenin Ormanlı köyünde Osman-Meryem Öztürk çifti geçimlerini çay tarımından sağlıyor. 28 yıllık evliliğinde eşine çeşitli sürprizler yapan Osman Öztürk, bu kez de ona sevgisini evinin önünde yamaç arazide yer alan çay bahçesini kalp şeklinde budayarak gösterdi. Öztürk budadığı bahçesinin ortasında kalp şeklinde yeşil bir alan bıraktı.