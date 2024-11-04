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        Hafif ticari çay bahçesine yuvarlandı

        RİZE'nin Pazar ilçesinde yol kenarındaki çay bahçesine yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Bahadır B.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 16:38 Güncelleme: 04.11.2024 - 16:40
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        Hafif ticari çay bahçesine yuvarlandı
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        RİZE’nin Pazar ilçesinde yol kenarındaki çay bahçesine yuvarlanan hafif ticari aracın sürücüsü Bahadır B., kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaza, öğleden sonra ilçeye bağlı Hisarlı köyünde meydana geldi. Bahadır B.’nin kontrolünü yitirdiği 34 RE 7630 plakalı hafif ticari araç, yol kenarındaki çay bahçesine yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten takla atarak yuvarlan araç, tekerleklerinin üzerine düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, hurdaya dönen araçtan kendi imkanları ile çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücüye kontrol amaçlı müdahale ederken, hurdaya dönen araç çekici ile bahçeden çıkarıldı.

        Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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