Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Rize Haberleri

        Sürücüyü silahla yaralayıp, otomobilini ateşe verdi

        RİZE'nin Güneysu ilçesinde seyir halindeki otomobilde tartıştığı Lütfullah S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2024 - 12:33 Güncelleme: 20.11.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücüyü silahla yaralayıp, otomobilini ateşe verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        RİZE'nin Güneysu ilçesinde seyir halindeki otomobilde tartıştığı Lütfullah S.'yi tabancayla bacağından yaralayan Hüseyin K., aracı ateşe vererek kaçtı. Sürücü hastanede tedaviye alınırken, şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

        Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Rize'den ilçeye aynı otomobilde seyreden Hüseyin K. ile sürücü Lütfullah S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yol kenarında duran otomobilden inen taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin K., yanında taşıdığı tabancayla Lütfullah S.'yi bacağından vurdu. Yaralanan sürücü yere düşerken, şüpheli otomobili ateşe vererek kaçtı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Lütfullah S. ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Lütfullah K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaçan şüpheli yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        Nasuh Mahruki tutuklandı
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        TV'de kayıp diye aradı! Boğarak katletti!
        Gramajı söylemeyene ceza
        Gramajı söylemeyene ceza
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Bütçe görüşmelerinde kayyum gerginliği
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        Biden yönetimi Ukrayna için 'son kozlarını' paylaşıyor
        İplik fabrikasında kimyasal paniği!
        İplik fabrikasında kimyasal paniği!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        Dünya Kupası'nda torbalar belli oldu!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        'Nokta'ya doktora hakaret ve tehditten hapis!
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        "İçine Kuntz kaçmış gibiydi!"
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Trump ve Musk Starship roketinin fırlatılmasını izledi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Milli Takım'ın Uluslar Ligi karnesi
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Futbolcuları sigortalayamıyoruz
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Maç iptal edilmişti! İşaret fişekli kanlı derbide karar!
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        Alışverişte ‘sosyal’ trendler
        "İyi ki benim babamsın"
        "İyi ki benim babamsın"
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Katili 17 yaşında! ATM'den para çekerken feci son!
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        Cambridge Sözlüğü yılın kelimesini duyurdu
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        G.Saray'a Luka Jovic önerisi!
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?
        Economist 2024 yılı için ne öngörmüştü?

        Benzer Haberler

        Rize'deki heyelanda yaralanan Zeki: Duvarlar yıkılmıştı
        Rize'deki heyelanda yaralanan Zeki: Duvarlar yıkılmıştı
        Rize'deki heyelanda yaralanan Zeki Ayran, yaşadıklarını anlattı:
        Rize'deki heyelanda yaralanan Zeki Ayran, yaşadıklarını anlattı:
        Rize'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp otomobilini ateşe veren zanlı y...
        Rize'de tartıştığı kişiyi silahla yaralayıp otomobilini ateşe veren zanlı y...
        Rize'de heyelan: 1 ölü, 2 bina tahliye edildi (4)
        Rize'de heyelan: 1 ölü, 2 bina tahliye edildi (4)
        GÜNCELLEME 2 - Rize'de toprak kayması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        GÜNCELLEME 2 - Rize'de toprak kayması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Rize'de heyelan: 1 ölü, 2 bina tahliye edildi (3)
        Rize'de heyelan: 1 ölü, 2 bina tahliye edildi (3)