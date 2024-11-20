Sürücüyü silahla yaralayıp, otomobilini ateşe verdi

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, Lütfullah S. ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Lütfullah K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Kaçan şüpheli yakalanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçenin Ulucami Mahallesi’nde meydana geldi. Rize'den ilçeye aynı otomobilde seyreden Hüseyin K. ile sürücü Lütfullah S. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Yol kenarında duran otomobilden inen taraflar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Hüseyin K., yanında taşıdığı tabancayla Lütfullah S.'yi bacağından vurdu. Yaralanan sürücü yere düşerken, şüpheli otomobili ateşe vererek kaçtı.

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