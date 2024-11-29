Ehliyetsiz sürücünün kullandığı servis minibüsü, otomobile çarptı: 9'u öğrenci, 10 yaralı

Ehliyetsiz olduğu belirlenen servis şoförü Ahmet Can S., gözaltına alındı. Otomobil vinçle dereden çıkartılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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