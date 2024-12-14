Çaykur Rizespor - Konyaspor: 1-1
STAT:Çaykur DidiHAKEMLER: Alper Akarsu, Murat Ergin Gözütok, Murat TemelÇAYKUR RİZESPOR: Grbic - Taha Şahin, Mocsi, Aliqulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Papanikolaou (Dk.
STAT:Çaykur Didi
HAKEMLER: Alper Akarsu, Murat Ergin Gözütok, Murat Temel
ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic - Taha Şahin, Mocsi, Aliqulov, Mithat Pala, Hadziahmetovic, Papanikolaou (Dk. 77 Varesanovic), Ghezzal (Dk. 77 Benhur Keser), Olawoyin, Akintola, Sowe (Dk. 77 Jurecka)
KONYASPOR: Slowik - Boranijasevic, Adil Demirdağ, Bazoer (Dk. 45 Uğurcan Yazğılı), Guilherme, Jevtovic, Ndao (Dk. 45 Louka), Aleksic (Dk. 87 Boateng), Pedrinho, Yusuf Erdoğan (Dk. 70 Melih İbrahimoğlu), Kramer (Dk. 45 Umut Nayir)
GOLLER: DK. 44 Ali Sowe (Çaykur Rizespor) - Dk. 53 Aleksic (Konyaspor)
SARI KARTLAR: Olawoyin, Aliqulov (Çaykur Rizespor) - Jevtovic, Umut Nayir (Konyaspor)
Süper Lig'in 16'ncı haftasında Çaykur Rizespor evinde Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
7'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Akintola'nın ceza sahasına kadar sürüp, yerden gönderdiği pasta top rakip oyunun eline çarptı. Maçın hakemi müdahale sonrası penaltını noktasını gösterdi.
9'uncu dakikada penatı kullanmak için topun başına geçen Ali Sowe'un şutunu kaleci Slowik kurtardı.
19'uncu dakikada Çaykur Rizespor'da Mithat'ın pasında ceza sahası yayının sağ kısmında topla buluşan Ghezzal’ın sert şutunu kaleci Slowik kurtardı.
44'üncü dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Akintola'nın pasında ceza sahası sol kenarında topla buluşan Ali Sowe, ayağıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
53'üncü dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Pedrinho'nun sağ kanattan ceza sahasına havadan ortasında Aleksic'in kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Rize haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Rize Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.